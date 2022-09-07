Некоммерческие организации попросили МВД не ограничивать рабочие права соискателей убежища в Израиле

Ряд правозащитных организаций подал в БАГАЦ апелляцию из-за указа МВД, предполагающего постепенное ограничение трудоустройства незаконных мигрантов и соискателей убежища в Израиле. Новые правила должны вступить в силу уже совсем скоро.

В соответствии с нововведениями, с октября 2022 года упомянутые категории лиц смогут работать лишь 5 сферах народного хозяйства и в 17 городах в округе Шарон, Иерусалиме и Эйлате.

Об этом сообщает издание «Детали».

Новая процедура предусматривает, что иммигранты смогут законно трудоустроиться только в тех отраслях, где преимущественно не хотят работать израильтяне. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, гостиничном деле и уходом за подопечными специальных заведений.

Если мигрант работает в ресторане с апреля нынешнего года, то ему позволят остаться на этом месте. Нововведения от МВД не коснутся граждан 60 лет и старше, а также родителей детей, учащихся в системе образования.

Это решение решили оспорить 8 мигрантов и просителей убежища из Судана и Эритреи, а также израильские некоммерческие организации «Кав ле-овед», ASSAF, «Врачи за права человека» и ряд других. Именно поэтому они поддали в Верховный суд апелляцию, ответчиками которой указаны Управление народонаселения и миграции, министр МВД Айелет Шакед и министр экономики Орна Барбивай.

По мнению противников этого указа, после вступления в силу новых правил многие иммигранты станут нищими, лишатся работы и медицинской страховки. Также там считают, что их будут эксплуатировать нечистоплотные работодатели и криминальные элементы. В апелляции сказано, что для новых правил отсутствуют какие-либо юридические или фактические основания.

«Эту незаконную процедуру опубликовали в день роспуска кнессета, в период выборов, как часть попытки собрать голоса и как инструмент для получения политического капитала. Государство Израиль поступило бы правильно, если бы признало, что многие трудности лиц, ищущих убежища, связаны с отсутствием статуса, который оно им присвоило, и позволило бы им достойно существовать. Мы продолжим бороться за права всеми средствами, которыми мы располагаем», – заявили авторы апелляции.

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