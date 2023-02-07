В среду аэропорт Бен-Гурион может работать с перебоями

В среду, 8 февраля, с 10:00 до 14:00 ожидаются перебои в работе аэропорта «Бен-Гурион». Об этом объявил рабочий комитет Управления аэропортов.

Перебои будут связаны с собраниями сотрудников, которые будут проходить в эти часы, информирует портал Детали.

Издание напоминает, что комитет объявлял об ожидаемых перебоях еще полтора месяца назад, они должны были начаться в конце января, но были отложены. Однако теперь рабочий комитет намерен реализовать свои планы в связи с тем, что его переговоры с руководством Управления аэропортов и Минфином не продвигаются.

«На завтрашних собраниях сотрудники обсудят неподписанные соглашения о заработной плате и условия найма сотрудников Управления аэропортов. По оценкам, на этом перебои не закончатся и, вероятно, продолжатся в ближайшее время», — предупреждает СМИ.

Как сообщал Курсор, украинка, работающая в израильском стартапе Book Away, столкнулась с унижениями и произволом на вылете из аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. По ее словам, сотрудники аэропорта изъяли у нее ноутбук, мобильный телефон, деньги и пальто и отправили на рейс в Польшу без багажа и личных вещей.

В итоге она приземлилась в Кракове при температуре -3 градуса по Цельсию, без денег и верхней одежды.

До этого мы информировали о том, что израильтян предупредили, что в ближайшее время в аэропорт «Бен-Гурион» могут вернуться длинные очереди, поэтому нужно приезжать за несколько часов до посадки.

Курсор писал ранее, что работники аэропорта «Бен-Гурион» могут начать забастовку, из-за которой могут пострадать израильтяне и иностранные туристы, поскольку их путешествие может оказаться под угрозой срыва.