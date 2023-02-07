В больнице Рамбам прокомментировали сексуальный скандал с участием главы отделения

54-летнего врача, который является главой отделения больницы в Хайфе, застали за мастурбацией на глазах у детей.

В Хайфе в больнице «Рамбам» получил огласку скандал с непристойным поведением одного из врачей, который занимает высокую должность. Оказалось, что глава отделения между сменами бегал мастурбировать и махать своим половым органом перед детьми на детской площадке.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Полиция задержала 54-летнего врача, который занимался эксгибиционизмом.

При этом в самой больнице прокомментировали, что инцидент происходил вне стен больницы.

Адвокат подозреваемого также нашел оправдание скандальному поведению врача: «Он остановил машину по дороге на работу, чтобы отдохнуть (помастурбировать) перед трудовой сменой. Он не знал, что там есть детская площадка».

Ранее Курсор писал, что высокопоставленного врача из Хайфы задержали за непристойное поведение.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

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