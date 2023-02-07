Депутата Касифа силой сняли с трибуны Кнессета из-за призыва к восстанию

Во время заседания Кнессета произошел инцидент — депутат партии «ХАДАШ»Офер Касиф в своем выступлении с трибуны призвал к восстанию против действующего правительства Израиля. В результате его вывели из зала принудительно.

Об этом сообщает «Israelinfo«.

Выступая перед Кнессетом, Касиф призвал к эскалации в борьбе против правовой реформы. Депутат произнес в сове речи такую фразу -«Восстание граждан — это то, что необходимо против реформы и диктатуры».

Председательствующий на этом заседании Нисим Ватори (партия «Ликуд») приказал Касифу покинуть трибуну, но тот отказался. Тогда в зал вызвали охранников, которые насильно сняли политика с трибуны и вывели его из помещения. При этом, вице-спикер предупредил, что никому не позволит использовать трибуну Кнессета для призыва к беспорядкам. Сам Касиф заявил, что депутаты не знают устав Кнессета:

«Израильский фашизм уже здесь, неудивительно, что те, кто продвигает диктатуру «правовая реформа» — не знают устав Кнессета», — сказал он журналистам, комментируя свое выступление.

Позже Касиф опубликовал пост в Твиттере. В нем он отметил, что его силой вывели из зала вопреки закону:

«Они не успокоятся, пока не заглушат каждый голос протеста и не закроют все пространство для демократии. Вот как выглядит диктатура. Граждане, восстанем сейчас, пока не стало поздно!», — подчеркнул депутат.

Напомним, в августе 2022 года вокруг депутата Офера Касифа нашумел скандал после инцидента с полицейскими. В сети распространилось видео, на котором видно, как Касиф бьет по голове офицера полиции, который остановил его за нарушение. Тогда против него правоохранители начали служебное расследование. Сам политик тогда заявил, что якобы правоохранители неоднократно нарушали его неприкосновенность.