Несостоявшийся теракт в Акко: преступник задержан

Израильская полиция задержала мужчину с севера Израиля, чей брат позвонил и сказал, что тот планирует совершить теракт.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что после звонка были проведены поиски вблизи перекрестков Кафр-Ясиф и Ахихуд в Западной Галилее.

Ранее сообщалось, что силы безопасности были подняты по тревоге на севере страны в поисках террориста. Его брат сообщил в полицию о намерениях брата совершить теракт. Полиция перекрыла въезды и выезды и подняла вертолеты.

Ранее Курсор сообщал, что в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его брат отправился в Акко с целью совершить теракт против израильтян. Сейчас туда срочно направляются Силы безопасности, чтобы разыскать преступника.

Силы безопасности были подняты по тревоге на севере страны в поисках террориста. Его брат сообщил в полицию о намерениях брата совершить теракт. Полиция перекрыла въезды и выезды и подняла вертолеты.

Напомним, в Иудее и Самарии правоохранители задержали шесть человек, которые могут быть террористами. Мероприятия проходили в ходе масштабной спецоперации «Волнорез». У всех подозреваемых было найдено оружие и боеприпасы — их конфисковали полицейские. Задержанных передали в руки ШАБАК.

На фоне участившихся случаев теракта премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал Кабинет министров. На заседании будет рассмотрен вопрос о лишении гражданства Израиля террористов и их депортации. В правительстве заявили, что предпримут все меры, чтобы усилить поселенческое движение на территории Израиля.