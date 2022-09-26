Неспокойная ночь: палестинцы в Самарии открыли огонь по домам

В ответ ЦАХАЛ сегодня укрепляет этот район дополнительными подразделениями. Солдаты ведут поиск террористов.

В ночь на 26 сентября, в Самарии не обошлось без эксцессов. В поселении Алон Мора палестинцы открыли огонь по домам.

Об этом сообщает издание News.walla.

Солдаты ЦАХАЛА начали стягивать в район дополнительные подразделения. Сейчас ведется поиск террористов. Есть ли пострадавшие и жертвы в результате происшествия пока неизвестно.

Кроме того, в арабских деревнях Силуан и А-Тур, которые считаются районами Восточного Иерусалима, произошли столкновения ЦАХАЛа и палестинцев. Информация о пострадавших не поступала.

«Курсор» писал ранее, что армия обороны Израиля установила в Хевроне дистанционную систему контроля толпы, которая способна стрелять светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и пулями с поролоновым наконечником.

Еще мы писали, что Силы обороны Израиля заявили, что военные обнаружили группу вооруженных палестинцев, которые ехали недалеко от Шхема на мотоциклах и авто. В столкновении с израильскими войсками был ликвидирован один палестинец.

Напомним, что в ночь на субботу, 24 сентября, силы Армии обороны Израиля провели новые аресты на территории Иудеи и Самарии. Задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности. В ходе арестов израильские военнослужащие столкнулись с яростным вооруженным сопротивлением местных боевиков.