ЦАХАЛ устанавливает автоматическую систему контроля толпы в Хевроне

Армия обороны Израиля установила в Хевроне дистанционную систему контроля толпы, которая способна стрелять светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и пулями с поролоновым наконечником.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что система была установлена в конце улицы Царя Давида (Шухада) в месте, где в прошлом происходили беспорядки с участием палестинцев.

Согласно сообщению, в настоящее время система находится на экспериментальной стадии. На пилотном этапе она будет стрелять только пулями с пенопластовым наконечником.

При этом система контролируется солдатами, которые находятся за пределами Зоны и в настоящее время находятся только в Хевроне. В настоящее время ЦАХАЛ в Газе использует дистанционно управляемые системы стрельбы.

«В рамках нашей попытки улучшить нашу тактику сдерживания толпы в этом районе мы проверяем возможность использования дистанционной системы сдерживания толпы», отметили в ЦАХАЛе, уточнив, что система не использует боевые снаряды.

Как сообщал Курсор, на днях полиция опознала пожилую женщину, убитую в результате теракта в Холоне.

Полиция подозревает, что террорист Муса Сарсур, убивший Шуламит Рэйчел Овадию (84 года) в Холоне, вчера после нападения отправился в Тель-Авив на автобусе, а позже покончил с собой на улице Бар-Кохба возле Дизенгоф-центра в самом центре Тель-Авива.

Также Курсор информировал о том, что в Иерусалиме полиция готовится к массовым мероприятиям, что обусловлено угрозой терактов.