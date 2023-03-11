Израиль никогда не позволит получить Тегерану ядерное оружие: Нетаниягу дал интервью иранскому ТВ

Премьер-министр сделал важное заявление в ответ на угрозы Ирана.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью Иранскому международному каналу, одному из крупнейших в мире средств массовой информации на персидском языке, который не вещает из Ирана.

Нетаниягу, в частности, заявил, что Израиль никогда не позволит получить Тегерану ядерное оружие.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!