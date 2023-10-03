По словам премьер-министра, Израиль полностью привержен защите священного права поклонения и паломничества к святым местам всех вероисповеданий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху критикует серию инцидентов с атаками израильской религиозной молодежи на христианских священников.

Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

По его словам, уничижительное поведение по отношению к верующим является кощунством и просто неприемлемо, а любая форма враждебности по отношению к людям, участвующим в богослужении, недопустима.

"Израиль полностью привержен защите священного права поклонения и паломничества к святым местам всех вероисповеданий. Я решительно осуждаю любые попытки запугать верующих и обязуюсь принять немедленные и решительные меры против них", - предупредил Нетаниягу.

Israel is totally committed to safeguard the sacred right of worship and pilgrimage to the holy sites of all faiths. I strongly condemn any attempt to intimidate worshippers, and I am committed to taking immediate and decisive action against it. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2023

Напомним, главный ашкеназский раввин Давид Лау раскритиковал серию инцидентов с атаками израильской религиозной молодежи на христианских священников. Как известно, нападавшие плевали в сторону последних.

«В праздник Суккот в Храме молились и приносили жертвы за здравие 70 народов мира. Мы тоже будем продолжать молиться за них и чтить все народы, которые приходят почтить святой город Иерусалим. Я решительно осуждаю любой вред любому человеку и любому религиозному лидеру. Эти незаконные явления, конечно, не имеют ничего общего с еврейским законом», - отметил раввин.

Как сообщал Курсор, евреев забросали камнями, когда они хотели помолиться в честь Суккота.

Ранее мы писали, что 1 октября неподалеку от Старого города задержали религиозного активиста, который был там вместе с овцой.