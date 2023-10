Премьер-министр Биньямин Нетаньяху критикует серию инцидентов с атаками израильской религиозной молодежи на христианских священников.

Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

По его словам, уничижительное поведение по отношению к верующим является кощунством и просто неприемлемо, а любая форма враждебности по отношению к людям, участвующим в богослужении, недопустима.

"Израиль полностью привержен защите священного права поклонения и паломничества к святым местам всех вероисповеданий. Я решительно осуждаю любые попытки запугать верующих и обязуюсь принять немедленные и решительные меры против них", - предупредил Нетаниягу.

Israel is totally committed to safeguard the sacred right of worship and pilgrimage to the holy sites of all faiths.

I strongly condemn any attempt to intimidate worshippers, and I am committed to taking immediate and decisive action against it.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2023