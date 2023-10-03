Также появилась реакция на инциденты со стороны членов правительства.

Главный ашкеназский раввин Давид Лау раскритиковал серию инцидентов с атаками израильской религиозной молодежи на христианских священников. Как известно, нападавшие плевали в сторону последних.

Об этом сообщает портал Детали.

«В праздник Суккот в Храме молились и приносили жертвы за здравие 70 народов мира. Мы тоже будем продолжать молиться за них и чтить все народы, которые приходят почтить святой город Иерусалим. Я решительно осуждаю любой вред любому человеку и любому религиозному лидеру. Эти незаконные явления, конечно, не имеют ничего общего с еврейским законом», - отметил раввин.

Тем временем появилась реакция на инциденты с плевками в сторону христиан в Иерусалиме со стороны членов правительства. Так, министр по делам религии Михаэль Малькиэли осудил подобное поведение некоторых израильских подростков.

«Я решительно осуждаю плевания в христиан в Иерусалиме. Это не путь Торы, и нет ни одного раввина, который бы поддерживал и узаконил такое гнусное поведение. Это наш долг осудить его, и мы продолжим уважать все народы, которые приходят к воротам Святого города», - подчеркнул Малькиэли.

Между тем министр туризма Хаим Кац заявил, что утверждение о том, что плевать на христиан – это древний и даже прекрасный обычай, крайне неверно.

"Любить ближнего своего, как самого себя, – вот великое правило в Торе и главное в ней. Вместо того чтобы быть светом для язычников, действия горстки экстремистов искажают иудаизм и еврейский народ, нанося ущерб имиджу Израиля и туризма. Необходимо проявлять нулевую терпимость к причинению вреда религиозным символам любого рода", - заявил Кац.

В свою очередь министр иностранных дел Эли Коэн также присоединился к волне осуждений.

«Я осуждаю это отвратительное явление плевания в христиан и нанесения вреда любому человеку из-за его религии или убеждений. Я призываю всех граждан Израиля уважать традиции и веру каждого, кто войдет в священный город Иерусалим», - говорится в заявлении Коэна.

Как сообщал Курсор, евреев забросали камнями, когда они хотели помолиться в честь Суккота.

Ранее мы писали, что 1 октября неподалеку от Старого города задержали религиозного активиста, который был там вместе с овцой.