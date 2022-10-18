Нетаниягу демонстративно отказался выйти на одну сцену с Бен-Гвиром

Прибывший в Кфар-Хабад глава партии Ликуд не захотел находиться на одной сцене с депутатом Бен-Гвиром, потребовав, чтобы он ушел.

Лидер оппозиции, председатель Ликуда, депутат Биньямин Нетаниягу прибыл вечером, 17 октября, на празднование 2-го дня Хакафот в городе Кфар-Хабад, однако категорически отказался выходить на сцену, пока с нее не сойдет депутат Итамар Бен-Гвир.

На видеозаписи инцидента записано, как организаторы требуют от Бен-Гвира освободить сцену и уйти, чтобы дать возможность Нетаниягу и другим членам Ликуда выступить перед собравшимися.

Один из помощников Нетаниягу подошел к Бен-Гвиру после инцидента и объяснил ему, что его фото с Нетаниягу может сократить шансы формирования широкого правительства с министром обороны Бени Ганцем после выборов.

После инцидента оскорбленный Бен-Гвир решил игнорировать людей Нетаниягу и не отвечал на их звонки.

В ответ на свое удаление со сцены Бен-Гвир сказал: «Несмотря на советников Биби, будет правое правительство, а не широкое правительство с Ганцем».

Ранее Курсор писал о провокации или защите: Бен-Гвир направил пистолет на бунтовщиков. На нападавших с камнями арабских экстремистов не полиция, а депутат Бен-Гвир направил оружие. Имел ли он на это право? Не является ли это провокацией действий террористов?

Также мы сообщали, что Бен-Гвир получил бронированный автомобиль и усиленную охрану.