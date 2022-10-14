Провокация или защита: Бен-Гвир направил пистолет на бунтовщиков

На нападавших с камнями арабских экстремистов не полиция, а депутат Бен-Гвир направил оружие. Имел ли он на это право? Не является ли это провокацией действий террористов?

В четверг вечером арабские террористы устроили беспорядки в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме, бросая камни по евреям и по полиции. Бен-Гвир появился перед ними, направив оружие на нападавших.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Бен-Гвир заявил, что у полиции связаны руки, поэтому он поддержал силовиков.

Позже пресс-секретарь Бен-Гвира прокомментировал действия скандального политика: «Итамар был вынужден достать оружие, после того, как арабы закидали его и сопровождающих камнями. У полицейских должны быть развязаны руки».

Ранее Курсор писал, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два человека получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем. Отдельным лицам будет разрешено выезжать по определенным дорогам и только после строгой проверки безопасности. Неясно, как долго продлится закрытие.

Наш сайт раньше информировал, что в Дженине найдено тело израильского араба, который пропал в июне.

Еще мы писали, что во вторник, 11 октября, в японской тюрьме скончался 60-летний израильтянин. Он отбывал наказание за контрабанду наркотических средств.