Бен-Гвир получил бронированный автомобиль и усиленную охрану

В целях безопасности Итамар Бен-Гвир будет передвигаться под защитой надежной охраны и не на обычном, а на бронированном автомобиле.

Высказывания самого радикального правого политика Бен-Гвира постоянно провоцируют арабских террористов.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Из-за угроз террористов в адрес Итамара Бен-Гвира, офицер Кнессета, отвечающий за безопасность депутатов, после консультаций с ШАБАКом принял особые меры в отношении политика.

Он распорядился выделить Бен-Гвиру бронированный автомобиль и усилить его охрану.

На видео один из примеров призывающих к убийству Бен-Гвира.

Ранее Курсор писал о провокации или защите: Бен-Гвир направил пистолет на бунтовщиков. На нападавших с камнями арабских экстремистов не полиция, а депутат Бен-Гвир направил оружие. Имел ли он на это право? Не является ли это провокацией действий террористов?

Также мы информировали, что заявил Итамар Бен-Гвир сенатору Менендесу: «Я антирасист». Председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ответил на критику сенатора от Нью-Джерси и ветерана-демократа Роберта Менендеса, отклонив обвинения в расизме.

Напомним, ранее редакция сообщала, что Бен-Гвир подал апелляцию в БАГАЦ против соглашения с Ливаном. Он подал петицию в Верховный суд 13 октября, требуя, чтобы тот приказал правительству Израиля воздержаться от подписания соглашения о морской границе с Ливаном, и утверждая, что это незаконное соглашение, согласно которому переходное правительство не имеет полномочий для реализации.