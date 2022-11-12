Нетаниягу хочет взять Смотрича измором — СМИ

По информации журналистов, избранный премьер-министр пытается подтолкнуть «Религиозный сионизм» к завершению коалиционных переговоров и уменьшить долю партии Смотрича в новом правительстве.

Избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается подтолкнуть партию «Религиозный сионизм» к завершению коалиционных переговоров и сократить ее долю, несмотря на то, что она стала третьей по величине партией по итогам выборов.

Об этом говорится в материале Kanal 7.

Отмечается, что Нетаниягу подталкивает «Религиозный сионизм» во главе с Бецалэлем Смотричем «к делам менее серьезным».

«Логика Нетаниягу состоит в том, что если он сблизится с Итамаром Бен-Гвиром и ультраортодоксами и разделит позиции в «Ликуде», у Смотрича не будет иного выбора, кроме как присоединиться, иначе его обвинят в свержении правого правительства. В такой ситуации Нетаниягу планирует дать ему портфель министра образования или министра транспорта, и если ему придется увеличить предложение, возможно, портфель министра юстиции», — говорится в материале.

В то же время, по данным СМИ, Нетаниягу настаивает на том, чтобы к понедельнику закрыть все коалиционные соглашения, а затем приехать к Смотричу и «представить ему готовую ситуацию».

«Председатель ШАС Арье Дери сможет выбирать между портфелями министра финансов, внутренней безопасности или внутренних дел, … если Смотрич в конечном итоге получит Минфин. Кроме того, ШАС … получит Министерство развития Негева и Галилеи и Министерство здравоохранения, а также возможно, что ей будет предоставлена ​​дополнительная министерская должность», — пишет издание.

По словам источников, близких к переговорам о формировании правительства, Нетаниягу пытается оставить Министерство финансов в руках «Ликуда», и не исключено, что в итоге ему не удастся избежать его передачи Смотричу.

Тем временем увеличиваются шансы, что вопреки желанию Нетаниягу, приведение к присяге правительства будет отложено до следующей недели, потому что на этой неделе он не сможет закончить переговоры.

Между тем официальные лица а «Ха-Ционут ха-Датит» сообщили, что Нетаниягу принижает их, и это неприемлемо.

«Он по-прежнему думает, что у «Религиозного сионизма» большое сердце и маленький мозг», — сообщили источники, добавив, что «Нетаниягу пытается разделять и властвовать вместе с Бен-Гвиром».

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета и экс-начальник Генерального штаба Гади Айзенкот выразил озабоченность касаемо назначения депутата Бецалеля Смотрича министром обороны.

Также Курсор информировал о том, что депутаты партии Ганца рассказали, почему партия никого не рекомендует на пост премьер-министра.