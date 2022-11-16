Нетаниягу и Бен-Гвир достигли значительного прогресса в переговорах

В офисе Ликуда утверждают, что в среду, 16 ноября, между «Ликудом» и «Оцма Иегудит» был достигнут существенный прогресс.

Об этом сообщает Walla.

Известно, что это произошло в рамках встречи между председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.

Ранее мы рассказывали, что за последние несколько дней представители «Ликуда», «Еш Атид» и Партии национального единства провели переговоры, касающиеся возможности вступления в широкую коалицию с «Ликудом» партии «Еш Атид» уходящего премьер-министра Яира Лапида и партии «Национальное единство» уходящего министра обороны Бени Ганца.

Пока что непонятно, предусмотрят ли в сделке фракцию Гидеона Саара в партии «Национальное единство». Переговоры начались после того, как администрация Джо Байдена предупредила Нетаниягу, что ей будет трудно сотрудничать с некоторыми членами потенциальной коалиции, среди которых Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. Больше об этом узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что фракция «Ноам», возглавляемая депутатом Кнессета Ави Маозом, подала официальную просьбу председателю палаты представителей о выходе из «Религиозного сионизма».

Помимо этого, стало известно о тупике в коалиционных переговорах, потому что партия «Ликуд» отменила все встречи с лидером «Религиозного сионизма» Бецалелем Смотричем. Это произошло после того, как Нетаниягу сказал ультраправому депутату, что он против его назначения министром обороны в следующем правительстве.