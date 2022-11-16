Ликуд ведет переговоры с партиями Лапида и Ганца — отчет

Сообщается, что за последние несколько дней представители «Ликуда», «Еш Атид» и Партии национального единства провели обширные встречи.

Согласно отчету Maariv, переговоры вращались вокруг возможности вступления в широкую коалицию с «Ликудом» партии «Еш Атид» уходящего премьер-министра Яира Лапида и партии «Национальное единство» уходящего министра обороны Бени Ганца. Неясно, будет ли фракция Гидеона Саара в партии «Национальное единство» включена в сделку, если она состоится.

Сообщается, что переговоры, о которых сообщается, проходят в результате комментариев, сделанных администрацией президента США Джо Байдена, предупредивших нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что им будет трудно работать с несколькими членами потенциальной коалиции, в частности с Бецалелем Смотричем из Религиозной сионистской партии и Итамаром Бен-Гвиром.

Партия «Ликуд» опровергла отчет Maariv, назвав его «фейковой новостью», и заявила, что таких переговоров не было и не будет в будущем.

Кроме того, и «Еш Атид», и партия «Национальное единство» сделали несколько заявлений, как до, так и после выборов, относительно своего обязательства не входить в коалицию с «Ликудом» Нетаниягу.

СМИ сообщают, что «Ликуд» отменил встречи с представителями Религиозной сионистской партии и «Яадут а-Тора», которые должны были состояться сегодня, 16 ноября, чтобы продолжить коалиционные переговоры.

Отчет появился после того, как в ходе переговоров во вторник не было сделано никаких новых прорывов в отношении распределения портфелей кабинета министров.

Сообщается, что Смотрич был главным препятствием на переговорах, поскольку он требует должности министра обороны, в то время как Нетаниягу предпочитает отдать эту должность опытному депутату от своей партии.

Ранее Курсор писал, что депутат ШАС заявил, что Арье Дери подходит на любую должность — даже премьер-министра. Депутат Кнессета Яаков Марги прокомментировал сообщения о Министерствах обороны и финансов и о том, кто возьмет на себя эти роли в новом правительстве Биньямина Нетаниягу.

Курсор писал, что доклад показал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром. Сообщается, что новая коалиция может попытаться принять закон об отмене суда, а затем изменить закон, чтобы глава ШАС, которому запрещено занимать пост министра из-за налоговых правонарушений, вступил в должность.

СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери. Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Стало известно, что Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.