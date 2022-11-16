Фракция Ноам выходит из Религиозного сионизма

Члены фракции «Ноам», возглавляемой депутатом Кнессета Ави Маозом, решили подать официальную просьбу председателю палаты представителей о выходе из более крупной партии «Религиозный сионизм».

Об этом сообщает Israel National News.

Фракция «Ноам» в среду, 16 ноября, подала заявку на отделение от партии «Религиозный сионизм». Ее члены обратились к председателю комитета Палаты представителей Йоаву Кишу и подал официальную просьбу о выходе из религиозного сионизма.

«В соответствии с совместным соглашением, подписанным между партиями и представленным в избирательную комиссию накануне подачи списков в Кнессет, требуется утвердить отделение Ноама от Пелигиозного сионизма. Новая фракция называется Ноам, ее возглавляет депутат Кнессета Ави Маоз. Члены новой фракции и их заместители будут теми, кто занимал эти должности до разделения в соответствии со статьей 14 Закона о финансировании партии», – сказано в официальном запросе.

Фракции «Ноам» и «Оцма Иегудит» баллотировались вместе с партией «Религиозный сионизм» на выборах в Кнессет 25-го созыва в начале этого месяца, что сделало их третьей по величине фракцией в Кнессете, но эти три партии функционировали независимо друг от друга.

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