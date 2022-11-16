Нетаниягу объяснил Смотричу, почему он не получит портфель министра обороны

Партия «Ликуд» отменила все встречи, запланированные на среду, с лидером «Религиозного сионизма» Бецалэлем Смотричем. Таким образом, коалиционные переговоры, направленные на создание 37-го правительства Израиля, остаются в тупике.

Этот шаг был сделан после того, как новый премьер-министр, как сообщается, сказал ультраправому депутату, что он выступает против его назначения министром обороны в следующем правительстве. Он сослался на опасения по поводу того, что назначение Смотрича может стать преградой для продолжающегося сотрудничества с администрацией президента США Джо Байдена.

На встрече, состоявшейся между ними после церемонии приведения к присяге 25-го созыва Кнессета во вторник, Нетаниягу сказал Смотричу, что, согласно сообщениям СМИ, портфель министра обороны, скорее всего, перейдет к члену его партии «Ликуд».

Согласно источникам в «Ликуде», эта встреча стала первой с прошлой среды, когда они встретились, и впервые Нетаниягу открыто выступил против требования Смотрича стать министром обороны.

Сообщается, что Нетаниягу сказал Смотричу, что Израиль должен действовать умеренно с точки зрения безопасности и дипломатии до конца срока Байдена, особенно в отношении Иудеи и Самарии.

В партии «Ликуд» заявили, что встреча со Смотричем, инициированная Нетаниягу, прошла «в хорошем настроении». Однако в сообщениях говорится, что Смотрич был «в ярости» из-за возражений Нетаниягу и сказал, что он «пойдет до конца» со своим требованием.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром — доклад.