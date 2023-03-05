Нетаниягу и Коэн встретились с премьер-министром Словакии в Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава МИД Эли Коэн встретился в воскресенье с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Иерусалиме.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В ходе встречи два премьер-министры обсудили углубление сотрудничества между Израилем и Словакией, особенно в области технологий, инноваций и туризма, а также региональные вопросы. Нетаниягу подчеркнул необходимость предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Они также обсудили возможности расширения круга мира в продолжение Авраамовских соглашений. Нетаниягу и Хегер сначала встретились наедине, а затем провели встречу в расширенном составе.

Во встрече также приняли участие государственный секретарь Министерства финансов Словакии Любош Янцик, государственный секретарь Министерства обороны Мариан Майер и первый государственный секретарь Министерства экономики Петер Швец, а также посол Израиля в Словакии Эйтан Лев-Он и Посол Словакии в Израиле Игорь Маукс.

«Премьер-министр, я очень рад приветствовать вас здесь. У Словакии и Израиля прекрасные отношения, которые постоянно улучшаются во всех областях. Поэтому я надеюсь, что этот разговор позволит нам продвинуться еще дальше. Мы рады сотрудничать с вами в вопросах безопасности и процветания обеих наших стран, и я с нетерпением жду возможности сделать больше», — сказал Нетаниягу.

Также известно, что Хегер встретился с министром иностранных дел Эли Коэном, во время чего они обсудили возможности сотрудничества в области энергетики и региональной безопасности.

«Обе страны очень хорошо понимают важность борьбы с иранской угрозой во всех сферах. Чтобы действовать против Ирана, нужно ужесточить санкции», — сказал Коэн.

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