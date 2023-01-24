Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи

В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали принципы формирования государственного бюджета на 2023-2023 годы.

Об этом сообщает портал Walla.

По словам чиновников, в стране будет введена «ответственная и сдержанная» налогово-бюджетная политика, адаптированная к политике Банка Израиля, для сохранения и стабилизации израильской экономики.

«Очень скоро мы представим гражданам Израиля бюджет и закон об урегулировании экономики – ответственные, ориентированные на рост и инфраструктуру, которые охватят все слои населения, помогут в борьбе с дороговизной и развитии израильской экономики», — говорится в совместном заявлении министров.

Смотрич и Нетаниягу нашли место в этом заявлении и для критики в адрес оппозиции. Они обвинили своих политических оппонентов в том, что те якобы «подрывают экономическую мощь государства Израиль».

«Перед лицом запугивания со стороны оппозиции и ее безответственных действий, направленных на подрыв экономической мощи Государства Израиль, коалиция сплочена и ответственна и будет работать вместе на благо граждан Израиля. Сила Государства Израиль также измеряется мощью его крепкой экономики, и мы с божьей помощью позаботимся о том, чтобы она таковой и осталась», — сказано в заявлении.

Как сообщал Курсор, министерство финансов заявило, что в Израиле профицит бюджета составил 9,8 млрд шекелей (2,85 млрд долларов) в 2022 году, или 0,6% валового внутреннего продукта, чему способствовал рост налоговых поступлений на 14%.

В минувшем году доходы правительства выросли на 4,8% до 468,5 млрд шекелей и превысили общие расходы в размере 458,8 млрд шекелей, создав профицит впервые с 1987 года. Министерство финансов установило целевой показатель дефицита бюджета на уровне 3,9% на 2022 год.

Также Курсор информировал о том, что Минфин сделал шаг к заморозке тарифа на электроэнергию. Так, согласно указу, налог на уголь будет снижен со 105,40 шекеля за тонну до 1 шекеля за тонну, что приведет к снижению тарифа на электроэнергию примерно на 2%.