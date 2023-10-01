Назначив на один из ключевых постов "популиста", премьер жалуется на поведение министра и демонстрирует усилия по “нейтрализации” наносимого Бен-Гв...

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу избегает созывать военно-политический кабинет и проводит вместо этого консультации с министром обороны и главами спецслужб, игнорируя министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Israel Info.

В частности, сегодня, 1 октября, глава правительства вновь проводит такое совещание без участия профильного министра. Объясняя отсутствие министра , близкий к Нетаниягу источник сказал, что Бен-Гвир “превращает заседания в детский сад”. Другой пояснил, что после совещаний при участии Бен-Гвира ”Нетаниягу вообще не сможет летать за границу" - якобы министр нацбезопасности все время предлагает “точечные ликвидации и всякие блокады”.

Издание отмечает, что Бен-Гвир использует свой государственный пост и членство в оборонно-политическом кабинете в личных политических целях - в частности, “сливает” материалы секретных заседаний, чтобы показать своему электорату, как министр “решительно борется с террором”.

Премьер-министр, говорится в материале, действует теми же методами: назначив на один из ключевых постов в государстве безответственного популиста, Нетаниягу жалуется публике на поведение собственного министра и демонстрирует свои усилия по “нейтрализации” наносимого Бен-Гвиром вреда, снимая с себя всякую ответственность.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провести еще одну молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Молитва – это не провокация. Но сейчас, после серьезного инцидента в Тель-Авиве, самое главное – действовать на снижение напряженности. Поэтому от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно и избегать всего, что не добавляет спокойствия", - призвал Нетаниягу.

Также мы писали о том, что у Бен-Гвира дали оценку выступлению Нетаниягу на Генассамблее ООН.