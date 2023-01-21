Нетаниягу играет на пляже в волейбол во время антиправительственных митингов — СМИ

В то время, пока израильтяне готовятся протестовать против судебной реформы правительства, премьер-министр отправился с охраной на пляж Кейсарии, чтобы поиграть там в мяч с местной молодежью.

Вечером в субботу, 21 января, тысячи людей съезжаются на протестные демонстрации в крупных городах Израиля. Две крупнейших подобных акции запланированы в Тель-Авиве. В то время, пока израильтяне готовятся протестовать против судебной реформы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с охраной на пляж Кейсарии, чтобы поиграть там в мяч с местной молодежью.

Об этом пишет портал Детали.

Соответствующее фото в своем Tweeter опубликовал пользователь ישראלה מימון.

До этого мы информировали, что полиция закроет ряд улиц в Тель-Авиве в связи с проведением очередной антиправительственной демонстрации. Движение будет перекрыто от улицы Жаботинского в Рамат-Гане до улиц около площади Габима.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, вновь пройдут массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций будет две. По всей вероятности, они полностью остановят движение в центре. Об этом предупредили в полиции.

Власти готовятся закрыть некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность.

В субботу акция протеста пройдет на площади Габим, и с улицы Каплан. Маршрут шествия, утвержденный по согласованию с организаторами демонстрации, будет включать улицы: Каплан, Менахем Бегин, Арлозоров, Дерех Намир, Шауль а-Мелех, Дубнов. В полиции сообщили, что движение может быть затруднено.

Ранее Курсор писал о том, что, в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.