Депутаты оппозиции предупреждают о последствиях раскола власти в Иудее и Самарии

«Сообщаемое решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разделении ответственности за территорию Иудеи и Самарии между министром обороны Йоавом Галантом и министром в министерстве обороны и министром финансов Бецалель Смотрич нанесет серьезный ущерб функционированию системы обороны» и в конечном итоге будет стоить жизни израильским мирным жителям», — написали депутаты от оппозиции в письме председателю комитета Кнессета по иностранным делам и обороне (FADC) Юлию Эдельштейну.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«В свете решения премьер-министра вынудить министра обороны разделить свою ответственность за граждан Израиля, несмотря на явное противодействие министра обороны, при этом нанося серьезный ущерб функционированию системы обороны, мы требуем провести срочные дебаты в FADC по поводу последствий этого решения.

Депутаты Гади Айзенкот (Национальное единство), Элазар Стерн (Еш Атид), Гидеон Саар (Национальное единство), Мерав Михаэли (Авода), Орна Барбиваи (Еш Атид), Шарон Нир (Исраэль Бейтену) и Рам Бен Барак (Еш Атид) подписали письмо.

«Исходя из нашего опыта и нашей ответственности по надзору за действиями правительства, это решение наносит серьезный ущерб функционированию системы обороны, что может стоить жизни гражданскому населению государства Израиль. Кроме того, мы рассматриваем это решение как нарушение «Основных Закон: Военные», и как удар по способности системы обороны выполнять свои обязанности», — написали депутаты.

Письмо пришло после того, как KAN сообщил в среду вечером, что Нетаниягу решил предоставить Смотричу полномочия над подразделениями министерства обороны, которые занимаются гражданскими вопросами в Иудеи и Самарии, — COGAT (координация деятельности правительства на территориях) и гражданской властью. Ликуд согласился на это в своем коалиционном соглашении с партией РЗП Смотрича, но Галлант, как сообщается, был категорически против, заявив ранее на этой неделе, что он не был причастен к переговорам и что у ЦАХАЛа должен быть один командир, и только один командир.

Однако источники как в «Ликуде», так и в Религиозно-сионистской партии отрицали, что Нетаниягу принял решение по этому вопросу, и заявили, что он все еще работает над поиском компромисса между ними.

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.