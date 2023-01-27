Нетаниягу: «Мы не позволим повторить Холокост»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал послание по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 78-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим.

В своем заявлении Нетаниягу сослался на иранское правительство, осудив «злых отрицателей Холокоста» и пообещав в качестве премьер-министра не допустить повторения Холокоста теми, «кто все еще призывает к нашему уничтожению».

«Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста и ровно 78 лет со дня освобождения лагеря смерти Освенцим. Мы в Израиле отмечаем это событие, чтя священную память тех, кто погиб от рук кровавого нацистского режима. И мы клянемся, что это будет никогда, никогда больше не случится с нашим народом. Разница сейчас в том, что у еврейского народа есть Государство Израиль. Израиль защищает себя сам. Мы сильная и яркая нация, и мы построили могущественное государство, которое не позволит нашим врагам причинить ту самую боль, страдания и разрушительные потери, которые наш народ испытал во время Холокоста», — заявил премьер-министр.

«И есть те, кто все еще призывает к нашему уничтожению изо дня в день. Мы не будем съеживаться в страхе и не позволим угрозам этих тиранов запугать нас. Ибо этот враг знает, что в конце концов, если потребуется, мы сможем и будем защищать себя, и мы не позволим нашим врагам обладать способностью выполнять свои смертоносные планы. Мы видим их неуклонным маршем к получению самое смертоносное оружие, и я говорю им здесь и сейчас — мы помешаем вам получить его», — добавил Нетаниягу.

«И мы не забываем и не прощаем злых отрицателей Холокоста, для которым одного Холокоста было недостаточно», — добавил он.

«От имени Государства Израиль и еврейского народа, от имени выживших и тех, кто погиб, я клянусь вам как премьер-министру единственного и неповторимого еврейского государства, что мы будем оставаться бдительными, сильными и никогда не допустим нового Холокоста. Никогда», — заявил Нетаниягу.

Ранее Курсор сообщал, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов. Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 млн долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев лаврова* о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Кроме этого, в рф сделали абсурдное заявление о схожести США с Гитлером и Наполеоном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!