Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве

Глава партии РААМ заявил, что Нетаниягу в свое время согласился признать три бедуинские общины, поэтому сейчас ему не стоит вмешиваться в протесты против посадки деревьев.

Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Абу Яир, вы не только согласились прекратить посадки в Негеве, но и согласились признать три общины в Негеве, а также согласились на мою просьбу на одной из встреч в Бальфуре отложить эвакуацию палестинских семей из их домов в Шейх-Джарре. Нетаниягу — сделайте глубокий вдох, осознайте это и, возможно, двигайтесь вперед», — сказал Аббас.

Замечания председателя «РААМа» последовали за критикой со стороны Нетаниягу, который заявил, что «никто не прекратит сажать деревья в Земле Израиля. Я полностью поддерживаю силы безопасности и требую, чтобы Беннет немедленно осудил подстрекательство Раама, своего старшего партнера в правительстве».

Аббас объявил ранее во вторник, что он прекратит голосовать с коалицией до дальнейшего уведомления. Раам требует заморозить операцию Еврейского национального фонда по высадке растений в районе Мулада на юге страны. Во время посадки во вторник были арестованы 18 бедуинов, которые устроили беспорядки и бросали камни в полицейских.

Курсор ранее писал, что в Негеве продолжаются протесты против посадки деревьев. Десятки бедуинов из Негева во вторник утром продолжили протестовать против посадки деревьев Еврейским Национальным фондом на территории, которая, по их словам, является частной собственностью.

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