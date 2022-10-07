Нетаниягу о смерти экс-судьи Верховного суда: Один из столпов нашей семьи

По словам политика, он и его семья «испытывает двойную боль в связи с кончиной» 99-летней Шошаны.

Об этом сообщает INN.

«Во-первых, из-за кончины любимой тети, которая была одним из столпов нашей семьи. Во-вторых, из-за ухода первоклассного юриста, который много сделал для правовой системы и других органов в Израиле. Шошана достигла крайнего возраста, имея за плечами богатую жизнь. Она иммигрировала в Израиль в 1924 году и решительно и талантливо проложила свой профессиональный путь. С другой стороны, она создала теплую и любящую семью с моим дорогим дядей, профессором Элишей Нетаньяху, всемирно известным математиком.

Стремление к справедливости привело Шошану к восхождению на трон справедливости. Решения, которые выходили из ее рук в мировом суде, районном суде и Верховном суде, отличались тщательным и глубоким анализом рассматриваемых вопросов. При этом она всегда встречала человека, стоящего перед ней, с человеческим подходом и приятными манерами. Государство Израиль было очень дорого сердцу Шошаны. Даже за пределами области права она стремилась внести свой вклад в эффективность академических и общественных систем, помня о благополучии всех граждан страны. От имени всей семьи выражаю соболезнования моим дорогим двоюродным братьям — Натану и Дэнни Нетаньяху в связи с кончиной их любимой мамы, нашей тети Шошан», — заявил Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал, что в Явне произошло нападение на врача.