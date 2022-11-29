Депутат Кнессета Офир Софер рассказал, когда состоится подписание коалиционного соглашения

Депутат Кнессета Офир Софер от Религиозно-сионистской партии считает, что подписание коалиционного соглашения между Ликудом и его партией должно состояться сегодня во вторник.

«Коалиционные договоренности продвигаются хорошо, и я надеюсь, что работа будет завершена в ближайшие часы. Я думаю, что основные моменты полностью позади и дело находится на финишной прямой. Я не думаю, что есть какие-то принципиальные разногласия. и мы приближаемся к выводам», — сказал Софер в интервью «7 каналу».

Он также хочет снизить тон в межпартийном дискурсе. «Я не думаю, что есть какая-то напряженность, и ее не стоит создавать, потому что мы находимся на пути к созданию хорошего правительства для народа Израиля», — заявил он.

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Напомним, что Мики Леви опроверг, что будет «тормозить» назначение спикера Кнессета.