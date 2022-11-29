Объединенный иудаизм Торы выдвинул требование Нетаниягу

Партия уточняет: «Мы не будем подписывать коалиционное соглашение, не достигнув согласия по вопросам религии и государства».

Партия «Объединенный иудаизм Торы» (ОИТ) в понедельник вечером заявила, что в соответствии с инструкциями Совета мудрецов Торы партия не подпишет коалиционное соглашение до тех пор, пока не будет достигнуто подробное соглашение в отношении изучающих Тору и вопросов религии и государства, сообщает KIkar Hashabbat.

По словам высокопоставленных партийных чиновников, участвовавших в переговорах, «в отличие от других, мы не ищем работу. Мы хотим заниматься вопросами иудаизма и изучения Торы».

«Мы объяснили [назначенному премьер-министру Биньямину] Нетаниягу, что не подпишем коалиционное соглашение без детализации вопросов религии и государства».

В четверг вечером депутат Кнессета Яаков Ашер («Объединенный иудаизм Торы») заявил, что «Ликуд» не проводил диалога с «Объединенным иудаизмом Торы» по принципиальным вопросам в течение нескольких дней.

Выступая на радио Kol Hai , Ашер сказал: «К сожалению, из-за всевозможных разговоров между сторонами относительно министерских портфелей, в течение последних двух дней с нами не велись переговоры по фундаментальным вопросам. Мы ждем ответов по многим важным вопросам. Пусть не думают, что мы закроем все в последний момент. Это не сработает».

Ранее Курсор писал, что Шакед отклонила просьбу беженки, которой грозило принудительное обрезание.