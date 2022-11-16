Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром — доклад

Сообщается, что новая коалиция может попытаться принять закон об отмене суда, а затем изменить закон, чтобы глава ШАС, которому запрещено занимать пост министра из-за налоговых правонарушений, вступил в должность.

Согласно отчету, что новая коалиция лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу планирует молниеносный законодательный блиц еще до того, как правительство будет приведено к присяге, включая принятие весьма спорного закона об отмене Верховным судом, с целью позволить дважды осужденному лидеру партии ШАС Арье Дери стать министром.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Считается, что Нетаниягу намеревается назначить Дери на пост старшего министра — вероятно, финансов или обороны. Однако, согласно действующему законодательству, осуждение Дери за налоговое правонарушение в начале этого года, которое включало в себя условное тюремное заключение, усложняет эту задачу. Дери нужно будет обратиться в Центральную избирательную комиссию, чтобы утвердить его назначение, и последняя может отказать.

Согласно новостям 12-го канала, далеко идущий план будет заключаться в том, что правый блок заменит спикера Кнессета на следующей неделе, чтобы получить контроль над законодательной повесткой дня Кнессета, а затем быстро примет весьма спорный закон, позволяющий парламенту отменить постановления Верховного суда.

После этого, как сообщается, план состоит в том, чтобы изменить действующий закон, чтобы лицо, приговоренное к условному наказанию, могло быть назначено на министерскую должность. Если бы Верховный суд затем отменил закон, то Кнессет мог бы использовать оговорку о приоритете, чтобы отменить его. В отчете говорится, что план состоял в том, чтобы сделать все это вовремя, чтобы назначить Дери вместе с другими министрами в ближайшие недели.

Оставалось неясным, действительно ли такой весьма амбициозный план может быть реализован быстро, поскольку Нетаниягу должен был привести к присяге правительство до 14 декабря (хотя президент Ицхак Герцог может предоставить двухнедельное продление). Различные этапы плана, скорее всего, будут оспорены в суде, а сроки могут оказаться слишком сжатыми.

Кроме того, закон об отмене суда, вероятно, столкнется с резкой негативной реакцией со стороны критиков, которые говорят, что он нейтрализует судебную систему и перевернет израильскую демократическую систему сдержек и противовесов, предоставив законодательным органам чрезмерные полномочия, особенно, если Кнессету будет разрешено аннулировать решения высшего суда Израиля большинством в один голос.

Таким образом, попытка быстро принять закон может вызвать сильную общественную реакцию, поскольку Нетаниягу стремится заверить общественность в том, что его новое правительство жесткой линии не будет радикальным.

В декабре 2021 года Дери подписал соглашение о признании вины для урегулирования налоговых правонарушений, связанных со сделками с недвижимостью. В рамках сделки он согласился признать, что не платил подоходный налог с продажи квартиры и давал ложные показания, ушел из Кнессета и получил штраф в размере 180 000 шекелей (56 000 долларов США) и 12-месячный условный срок.

Уйдя в отставку из Кнессета до своего возможного осуждения, Дери избежал необходимости обсуждать в суде вопрос о том, следует ли применять к нему признание за аморальность, в результате чего ему было бы запрещено избираться в Кнессет на семь лет.

Во время вынесения приговора судья заявил, что Дери «самовольно самоустраняется от решения общественных проблем».

Но Дери не проявлял особого желания уклоняться от общественной жизни. Вскоре после вынесения приговора Дери занял пост в Кнессете, принадлежащий одному из членов его партии, и возобновил контроль над повесткой дня ШАС в парламенте и в СМИ, несмотря на то, что сам не был депутатом Кнессета. Более того, сделка о признании вины не помешала Дери баллотироваться на следующих выборах.

Приговор 2021 года стал вторым серьезным столкновением Дери с законом после осуждения в 1999 году за взяточничество и злоупотребление доверием за действия, предпринятые в то время, когда он был министром внутренних дел, в результате чего Дери получил 22 месяца тюрьмы и политический тайм-аут из-за признания моральной агрессии. Дери вернулся в политику и был переизбран в список ШАС в 2013 году, а два года спустя снова стал лидером партии.

В сентябре Дери заявил, что постановления Высокого суда не обязательно нужно выполнять, заявив общественной телерадиокомпании «Кан»: «Вы не обязаны выполнять постановления суда при всем уважении».

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