Нетаниягу рассказал о встрече с Лапидом в Тель-Авиве

В конце встречи Нетаниягу выступил с кратким заявлением для СМИ. «Я выслушал слова с большим вниманием и дал несколько советов из своего опыта, которые могут быть полезны Израилю», — сказал Нетаниягу.

«Мы в разгаре боя. Я, конечно, полностью поддерживаю правительство, АОИ и силы безопасности. Я также благодарю жителей юга за их стойкость и призываю их продолжать следовать указаниям Командования тыла. Это действительно спасает жизни», — сказал Нетаниягу журналистам по завершении встречи.

До сегодняшнего дня Нетанияну отказывался соблюдать протокол проведения встреч за последний год, регулярно выступая против легитимности нынешнего коалиционного правительства.

Напомним, что в результате неудавшейся атаки Исламского джихада ракета снова взорвалась при запуске. Опять пострадало население Джабалии. Сообщается о двух погибших.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.