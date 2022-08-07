Вновь неудачный запуск ракеты: террористы занимаются самообстрелом в Джабалии

В результате неудавшейся атаки Исламского джихада ракета снова взорвалась при запуске. Опять пострадало население Джабалии. Сообщается о двух погибших.

Террористы Исламского джихада в очередной раз неудачно запустили ракету, которая совсем удачно приземлилась на своих же арабов в Джабалии (Газа).

Об этом сообщил канал Медиа Архив — Израильские новости.

Сообщается как минимум о двоих погибших.

Так, Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Еще мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали.

Редакция также сообщала о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».