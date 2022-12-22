Нетаниягу отказался от повышения субсидий — СМИ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил требование ультраортодоксальных партий увеличить субсидии, предоставляемые семьям на одного ребенка.

Об этом сообщает 12-й канал.

Ранее мы рассказывали, что лидер партии Яадут а-Тора Ицхак Гольдкнопф, который в ноябре впервые прошел в Кнессет и, как прогнозируется, получит пост министра жилищного строительства, также получит место в кабинете безопасности высокого уровня. Журналисты пишут, что депутат от партии харедим впервые вошел в ключевую комиссию, принимающую важные решения в сфере защиты безопасности Государства Израиль.

Место Гольдкнопфа обусловлено сделкой, достигнутой «Яадут а-Тора» с Нетаниягу, который объявил вечером 21 декабря об удачном формировании коалиции. В рамках соглашения депутаты из ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора» настаивали на том, что необходимо принять закон, регулирующий освобождение студентов дневных ешив от обязательной службы в ЦАХАЛе.

По мнению уходящего министра финансов Авигдора Либермана, Нетаниягу «плюет в лицо солдатам ЦАХАЛа».

«Человек [Гольднопф], который сказал, что «изучать Тору труднее, чем быть бойцом на передовой», будет в кабинете безопасности и, следовательно, впервые председателем партии «Яадут а-Тора», анти-сионистская партия, которая открыто выступает против военной службы, будет заседать в комитете, который напрямую влияет на ЦАХАЛ и силы безопасности», — заявил Либерман.

Помимо закона об освобождении от военной службы, «Яадут а-Тора» выдвинула многочисленные требования для усиления контроля над религиозными вопросами и осуществления религиозного контроля над светскими вопросами.

«Курсор» сообщал, что депутаты требуют от тюремной службы прекратить сотрудничество с террористами.

Помимо этого появились детали коалиционных соглашений нового правительства.