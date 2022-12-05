Нетаниягу отказывается открыто поддерживать кандидатуру Трампа — СМИ

Выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, Нетаниягу демонстративно отказался поддержать Трампа, сославшись как на признательность бывшему союзнику, так и на неодобрение его недавнего заигрывания с антисемитскими деятелями.. Нетаниягу обозначил резкий, но предсказуемый отход от его ранее громкой и беззастенчивой преданности бывшему американскому лидеру.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Не вмешивайте меня в это», — пошутил Нетаниягу, когда Чак Тодд спросил его, хочет ли он снова видеть Трампа в Овальном кабинете, назвав этот вопрос «наземной миной».

«Я буду иметь дело со всеми, кто был избран президентом, с теми, с кем я работал в прошлом, и со всеми новичками, которые приходят к нам, потому что связь между Израилем и Америкой… это действительно связь между народами и цивилизационная связь, и он сильный», — добавил Нетаниягу, который, как ожидается, вернется в качестве премьер-министра при поддержке крайне правых и ультраортодоксальных союзников.

Его комментарии прозвучали, когда Трамп подвергся критике из-за недавнего ужина, на котором он принимал антисемитского рэпера Канье Уэста и отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса, что заставило ряд бывших сторонников Трампа публично дистанцироваться от экс-президента. Его также обвиняют в разжигании насильственного штурма Капитолия США его сторонниками в 2021 году, и он продолжает отвергать результаты выборов, в результате которых он был свергнут.

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Нетаниягу, которого за последнее десятилетие обвиняли в том, что он отдавал предпочтение республиканцам, а не демократам, с которыми он часто не соглашался, наладил тесные связи с Трампом во время своего президентства.

Будучи премьер-министром, Нетаньяху расточал Трампу похвалы, называя его величайшим другом Израиля в Белом доме и говоря, что связи между Иерусалимом и Вашингтоном никогда не были лучше, чем при этом магнате в сфере недвижимости, который заслужил аплодисменты, переместив посольство США в Иерусалим, признавая город как столицу Израиля, признавая «аннексию» Израилем Голанских высот и принижая отношения с палестинцами.

Он повторил эту похвалу во время интервью NBC, но также раскритиковал ужин с Уэстом и Фуэнтесом, назвав его «неправильным».

«Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя, я думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно. И я надеюсь, что он найдет способ не вмешиваться и осудить это», — сказал Нетаниягу.

«Кто бы ни говорил это по какой-либо причине, это неправильно. Вы не хвалите Гитлера. Гитлер был величайшим массовым убийцей всех времен. Любой, кто хвалит его, ошибается. Любой, кто встречается с ним и придает этому легитимность, ошибается», — сказал он.

Нетаниягу добавил, что сомневается, что Трамп продолжит общаться с открытыми антисемитами, «потому что он, вероятно, понимает, что это переходит черту».

Это интервью было одним из трех, которые Нетаниягу дал за последние дни американской прессе США. При этом лидер «Ликуда» еще не дал подобных интервью СМИ Израиля.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу раскритиковал Дональда Трампа. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал встречу Дональда Трампа с двумя известными антисемитами Канье Уэстом и Ником Фуэнтесом.

Курсор сообщал, что Трамп осуждает евреев США, которые «делают не то, что нужно» для Израиля. Дональд Трамп часто критиковал евреев США за их предполагаемое отсутствие благодарности и поддержки и часто смешивал интересы Израиля с интересами евреев США, которые в подавляющем большинстве являются демократами.