Трамп осуждает евреев США, которые «делают не то, что нужно» для Израиля — СМИ

Дональд Трамп часто критиковал евреев США за их предполагаемое отсутствие благодарности и поддержки и часто смешивал интересы Израиля с интересами евреев США, которые в подавляющем большинстве являются демократами.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал свести на нет победы Демократической партии на промежуточных выборах и дразнил неизбежным объявлением о предстоящей президентской гонке в 2024 году в выступлении перед правой еврейской группой в Нью-Йорке в воскресенье.

об этом сообщают СМИ.

Трамп также язвительно отозвался об евреях США, которые настроены против него, несмотря на его поддержку Израиля, обрушился с критикой на прогрессивных демократов и президента США Джо Байдена и пообещал продолжить свою приверженность еврейскому государству в обращении к Сионистской организации Америки.

«Как вы знаете, демократы получили 75% голосов, во что трудно поверить. Мы не можем позволить этому продолжаться», — сказал Трамп, очевидно, имея в виду успех Демократической партии на промежуточных выборах на прошлой неделе.

«Когда вы видите все ужасные вещи, которые произошли с Байденом и Бараком Хусейном Обамой, и тогда они получают 75% голосов. Что здесь происходит? Но мы собираемся это изменить», — сказал Трамп восторженной аудитории.

«Говоря от имени меня и моей администрации, мы сделаем заявление во вторник вечером. Посмотрим, что произойдет», — сказал он, имея в виду объявление о возвращении в президенты в 2024 году. В последние недели он дразнил это объявление и, похоже, не изменил своих планов из-за промежуточных результатов

«ZOA вручил Трампу золотой медальон Теодора Герцля на церемонии в знак признания его поддержки Израиля и евреев», — сказал председатель Дэвид Шон.

Организация назвала посредничество администрации Трампа в заключении Авраамовых соглашений главной причиной того, что этой чести. В нем также упоминается, что Трамп перенес посольство США в Иерусалим, расширил правовую защиту студентов-евреев в кампусах США, признал суверенитет Израиля на Голанских высотах, вышел из ядерной сделки с Ираном и сократил финансирование палестинцев.

В своей речи Трамп сказал аудитории, что некоторые американские евреи нелояльны по отношению к Израилю. В прошлом месяце он попал в неприятную ситуацию, когда предупредил американских евреев, чтобы они «собирались действовать вместе», и сказал, что они недостаточно ценят его поддержку еврейского государства.

«США и Израиль являются союзниками не только в военном отношении, но и в экономическом и политическом плане. Мы союзники морально, культурно и духовно, и мы всегда ими будем, по крайней мере, если я буду что-то с этим делать. Но в этой стране есть люди, которые оказались евреями и которые не делают правильных вещей для Израиля. Очень много», — сказал Трамп.

Он назвал выход из «катастрофической ядерной сделки с Ираном» «самой важной вещью», которую он сделал для Израиля, связав свои безосновательные заявления о фальсификации выборов с эскалацией Ирана после его выхода из сделки.

Он раскритиковал администрацию Байдена и прогрессивных законодателей, включая представителя Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, за якобы антиизраильскую позицию и поддержку движения «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS).

«В Конгрессе есть люди, которые ненавидят Израиль. Байден назначил на ключевые посты в правительстве многочисленных антиизраильских радикальных левых, в том числе тех, кто поддерживал антисемитское движение BDS, призывающее к экономической войне против Государства Израиль», — сказал Трамп.

Он пообещал и впредь поддерживать Израиль, предупредив при этом о хрупкости еврейского государства.

«Мы сохраним нашу великую западную библейскую традицию, и мы позаботимся о том, чтобы США и Израиль оставались сильными, гордыми и свободными как народы для многих, многих грядущих поколений. Израиль — это очень, очень особенное место, это удивительное место, это настоящее чудо. Но это очень деликатно, и вы должны быть очень осторожны с этим, потому что могут случиться очень плохие вещи, поэтому я просто говорю, что я с вами на всем пути», — сказал политик.

В прошлом месяце Трамп вызвал шквал критики, когда выступил против американских евреев, посоветовав им «собрать свои действия» и обвинив их в том, что они недостаточно ценят его поддержку Израиля, заявив при этом, что он настолько популярен среди израильтян, что может «легко быть» избран премьер-министром.

В заявлении, размещенном на его платформе социальной сети Truth Social, Трамп утверждал, что «ни один президент не сделал для Израиля больше», и задавался вопросом, почему «наши замечательные евангелисты ценят это гораздо больше, чем люди иудейской веры, особенно те, кто живет в Соединенные штаты».

Ранее Курсор писал, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американских евреев. Трамп утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.

Как сообщал Курсор, бывший президент США Дональд Трамп предложил Иордании полный контроль над Иудеей и Самарией в 2018 году.

Курсор также сообщал, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу.