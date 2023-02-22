Нетаниягу отклонил просьбу о надзоре за процентными ставками Банка Израиля

Министр иностранных дел Эли Коэн потребовал, чтобы Минфин остановил рост процентных ставок в Израиле.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил запрос министра иностранных дел Эли Коэна, который попросил правительство принять меры для предотвращения дальнейшего повышения процентных ставок в Израиле.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В одном из твитов министр иностранных дел потребовал, чтобы министр финансов Бецалель Смотрич «составил план с управляющим Банка Израиля, чтобы остановить повышение процентных ставок. На фоне замедления инфляции не было никакого оправдания для повышение процентной ставки сегодня».

В другом твите он обратился ко «всем скептикам, которые игнорируют ужасные последствия повышения процентной ставки», и сказал: «Диалог и соглашение между Казначейством и Банком Израиля необходимы. Формирование общей схемы позволит смягчить резкое повышение процентных ставок, которое не оправдано с учетом уровня инфляции в Израиле».

Однако позже ​​Нетаниягу прокомментировал заявление Коэна в своем аккаунте в Твиттере и отклонил сделанный запрос: «Под моим руководством был принят закон о Банке Израиля, гарантирующий независимость валютного комитета во главе с губернатором при определении процентной ставки. Ничто его не изменит».

Министр финансов Бецалель Смотрич также ответил на запрос Коэна, назвав его «популистским заявлением», угрожающим независимости Банка Израиля.

«Независимость центрального банка Израиля имеет основополагающее значение для нашей сильной и инновационной экономики. Как правительство мы предоставим бюджет, который вкладывает значительные средства в инфраструктуру для экономического роста, а также пакет помощи для тех, кто действительно в ней нуждается», — написал министр.

Отметив новый трехлетний минимум, израильский шекель упал всего до 1,9% по отношению к доллару во вторник, на следующее утро после того, как судебная реформа правительства прошла первое голосование в Кнессете.

На дневных торгах шекель составлял 3,645 за доллар, что является самым низким уровнем с апреля 2020 года и падением на 5,5% в этом месяце. Он также упал на 1,5% по отношению к евро. Цены на гособлигации упали на 2,1%, а индексы акций Тель-Авива упали на 1,1%.

Ранее Курсор писал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года. Эксперты связывают ослабление национальной валюты с принятием Кнессетом законов о судебной реформе.

Как сообщал Курсор, накануне валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%. Это восьмое повышение ставки регулятором с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.