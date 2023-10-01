По словам премьера, на совещании с главами спецслужб обсуждались только вопросы, связанные с Ираном и никак не касающиеся внутренней безопасности.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает работать с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Об этом глава правительства заявил после того, как Бен-Гвир отсутствовал на сегодняшнем совещании с главами служб безопасности, сообщает Israel Info.

По словам Нетаниягу, он продолжит работать с Бен-Гвиром, при этом их "пытаются поссорить умышленно".

Глава правительства также отметил, что на сегодняшнем совещании с министром обороны и главами служб безопасности обсуждались только вопросы, связанные с Ираном и никак не касающиеся внутренней безопасности, поэтому Бен-Гвир приглашен не был.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаниягу избегает созывать военно-политический кабинет и проводит вместо этого консультации с министром обороны и главами спецслужб, игнорируя министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Объясняя отсутствие министра, близкий к Нетаниягу источник сказал, что Бен-Гвир “превращает заседания в детский сад”. Другой пояснил, что после совещаний при участии Бен-Гвира ”Нетаниягу вообще не сможет летать за границу" - якобы министр нацбезопасности все время предлагает “точечные ликвидации и всякие блокады”.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провести еще одну молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

"Молитва – это не провокация. Но сейчас, после серьезного инцидента в Тель-Авиве, самое главное – действовать на снижение напряженности. Поэтому от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно и избегать всего, что не добавляет спокойствия", - призвал Нетаниягу.

Также мы писали о том, что у Бен-Гвира дали оценку выступлению Нетаниягу на Генассамблее ООН.