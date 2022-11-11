Нетаниягу ожидает воскресенья: что известно о неофициальных коалиционных переговорах

Неофициальные коалиционные переговоры уже проходят активную фазу, несмотря на то, что только в воскресенье президент даст старт процессу формирования правительства.

Биньямин Нетаниягу имеет 64 мандата и теперь должен в воскресенье получить разрешение от президента Ицхака Герцога на формирование следующего правительства.

Неофициальные коалиционные переговоры начались еще до официального старта, и Нетаниягу предложил партнерам по блоку сформировать следующее правительство в течение недели.

Встречи и консультации ведутся непрерывно и интенсивно, и пример тому — тот факт, что Нетаниягу вел переговоры с Итамаром Бен-Гвиром до 02:00.

Одно из спорных кресел — это министерство финансов, на него претендует Арье Дери, хотя его планировали отдать Бецалелю Смотричу.

Смотрич, со своей стороны, дал понять, что не примет портфель минфина и отказался от других предложений, включая портфель образования или юстиции.

Если министерство юстиции останется в руках «Ликуда», то главным кандидатом на этот пост будет соперник Левина. А ранее занимавший этот пост Амир Охана будет назначен спикером Кнессета. Хотя на этот пост претендуют многие члены партии «Ликуд».

Портфель МИДа, новый премьер-министр передаст неожиданному кандидату, не являющемуся депутатом Кнессета. Это Рон Дермер, бывший посол в США и один из соратников Нетаниягу.

Кроме того, ШАС требует 5 министерских должностей в соответствии с договоренностями, заключенными ранее с Ликудом. Это портфели министерства внутренних дел, Негев и Галилеи, благосостояния и министерства религии (на которое также претендуют религиозные сионисты).

Итамар Бен-Гвир хочет портфель внутренней безопасности и еще одним дополнительный, а «Религиозный сионизм» просит помимо кресла Смотричу еще 2 портфеля.

Иудаизм Торы потребует жилищный портфель для Голдкнопфа и дополнительный портфель для Меира Пароша. Моше Гафни метит на пост председателя финансового комитета.

Ранее Курсор писал про коалиционные переговоры: религиозные партии потребовали особые портфели.

Также Курсор сообщал, что Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.

Напомним, Нетаниягу готов получить мандат на формирование правительства: 64 депутата поддержали его кандидатуру.