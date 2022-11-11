Нетаниягу готов получить мандат на формирование правительства: 64 депутата поддержали его кандидатуру

Поскольку все партии, составляющие блок Нетаниягу, рекомендовали его после выборов на прошлой неделе, лидер оппозиции официально получил 64 голоса в 120-местном парламенте за свое возвращение на пост премьер-министра, и ожидалось, что президент Ицхак Герцог поручит ему сформировать правительство в воскресенье, 13 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Встречаясь с депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром из фракции «Оцма Иегудит» в четверг днем, Герцог повторил свои опасения касательно позиции крайне правого депутата.

«Я сказал, что у вашей партии есть определенный имидж, который во многих местах вызывает обеспокоенность по поводу обращения с арабами в нашем штате и регионе. Мировые лидеры спрашивают меня», — сказал Герцог Бену-Гвиру. Он добавил: «В мусульманском мире меня спрашивают о Храмовой горе. Эта тема чувствительна».

В своей личной беседе с Герцогом Бен-Гвир заявил, что будет работать на благо всей страны, но подчеркнул: «Должен быть порядок». Что касается Храмовой горы, Бен Гвир сказал президенту: «Мы не говорим, что Храмовая гора не является священной для других, но мы должны помнить, что Храмовая гора — это наше сердце, наша история».

«Все мы против расизма, и нельзя сказать еврею, что ты не можешь подняться на Храмовую гору, потому что ты еврей. Я за равные права», — сказал он.

После встречи с Бен-Гвиром Герцог встретился с депутатом Кнессета Ави Маозом, единственным представителем Ноама, и выразил обеспокоенность высказываниями депутата против ЛГБТ-сообщества.

«На мой взгляд, любовь к Израилю принадлежит всем, кто живет на этой земле. Был страх в связи с тем, что вы говорили о ЛГБТ-сообществе. Каждый человек создан по образу Божию, и мы должны уважать всех, у нас есть только одно Государство Израиль. Это также относится к людям в вашей партии», — сказал он Maoз.

Маоз сказал президенту, что выступал как представитель своей партии, и сказал, что «первой задачей его фракции является восстановление уважительного диалога». Председатель «Ноам» осудил высказывания главы «Исраэль Бейтену» Авигдора Либермана, который обвинил Маоза в стремлении создать «отдел расовой чистоты» в правительстве.

«Он сказал, что мое желание создать отдел, направленный на укрепление еврейской идентичности в стране, — это желание создать отдел расовой чистоты. Мы должны говорить уважительно», — сказал депутат.

Партия РААМ Мансура Аббаса не рекомендовал ни одного кандидата на пост премьер-министра во время их встречи с Герцогом.

«Мы приняли решение избирателей, но не отказываемся от своего права быть партнерами и влиять. Мы опасаемся, что это новое правительство намеренно нанесет ущерб достижениям, которых добился РААМ. Мы надеемся, что правительство, которое будет создано, согласится сохранить статус-кво мечети Аль-Акса», — сказал Аббас, имея в виду свою работу в уходящей коалиции.

В четверг Герцог также встретился с представителями «Яадут а-Тора» и Религиозного сионизма. Представители «Яадут а-Тора» заверили Герцога, что их фракция не будет играть никакой роли в нарушении статус-кво на горе. Ультраортодоксальные партии вместе с Главным раввинатом выступают против вознесения евреев на святое место, потому что они считают, что закон Торы запрещает ступать в священное место.

Глава «Яадут а-Тора» Ицхак Гольднопф сказал Герцогу, что избиратели его партии почувствовали себя лично мишенью действий уходящего правительства, «и сильно пострадали» от них. Однако Гольдкнопф пообещал работать от имени всего израильского общества, а не только общины харедим.

Депутат от Религиозного сионизма Орит Строк заявила Герцогу после официальной поддержки Нетаниягу, что реформы судебной системы являются приоритетом для партии.

«Мы высоко ценим судебную систему как систему, а также судей и их усилия… но нет никаких сомнений в том, что предстоит многое исправить, и что многие люди ждут этого исправления», — сказал Строк Герцогу.

«Исраэль Бейтену» отказалась официально поддержать любого кандидата на пост следующего премьер-министра во время их встречи, заявив, что исход выборов «очень ясен». Депутат Кнессета Одед Форер сказал, что партия особенно обеспокоена тем, что ожидаемое будущее правительство будет настаивать на внесении поправок в Закон о возвращении, который в настоящее время предлагает израильское гражданство любому, у кого хотя бы один из родителей имеет еврейское происхождение.

В среду «Ликуд» и ШАС официально поддержали Нетаниягу в качестве следующего премьер-министра, в то время как «Еш Атид» поддержала Яира Лапида, а «Лагерь государственников» отказалось поддержать любого кандидата.

Сегодня, 11 ноября, президент завершит консультации с представителями «Хадаш-Таал», которая, как ожидается, не будет рекомендовать какого-либо кандидата, и партией Авода, которая, как ожидается, выдвинет Лапида.

Ранее Курсор писал, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».

Кроме этого, Биньямин Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони. Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

Наша редакция писала, что партия харедим обратилась к Герцогу, чтобы тот поручил Нетаниягу сформировать правительство.

Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.