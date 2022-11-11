Нетаниягу готов получить мандат на формирование правительства: 64 депутата поддержали его кандидатуру

10:24, Сегодня
Новости Израиля, Политика
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу получил необходимое большинство рекомендаций от депутатов для формирования следующего правительства.

Поскольку все партии, составляющие блок Нетаниягу, рекомендовали его после выборов на прошлой неделе, лидер оппозиции официально получил 64 голоса в 120-местном парламенте за свое возвращение на пост премьер-министра, и ожидалось, что президент Ицхак Герцог поручит ему сформировать правительство в воскресенье, 13 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Встречаясь с депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром из фракции «Оцма Иегудит» в четверг днем, Герцог повторил свои опасения касательно позиции крайне правого депутата.

«Я сказал, что у вашей партии есть определенный имидж, который во многих местах вызывает обеспокоенность по поводу обращения с арабами в нашем штате и регионе. Мировые лидеры спрашивают меня», — сказал Герцог Бену-Гвиру. Он добавил: «В мусульманском мире меня спрашивают о Храмовой горе. Эта тема чувствительна».

В своей личной беседе с Герцогом Бен-Гвир заявил, что будет работать на благо всей страны, но подчеркнул: «Должен быть порядок». Что касается Храмовой горы, Бен Гвир сказал президенту: «Мы не говорим, что Храмовая гора не является священной для других, но мы должны помнить, что Храмовая гора — это наше сердце, наша история».

«Все мы против расизма, и нельзя сказать еврею, что ты не можешь подняться на Храмовую гору, потому что ты еврей. Я за равные права», — сказал он.

После встречи с Бен-Гвиром Герцог встретился с депутатом Кнессета Ави Маозом, единственным представителем Ноама, и выразил обеспокоенность высказываниями депутата против ЛГБТ-сообщества.

«На мой взгляд, любовь к Израилю принадлежит всем, кто живет на этой земле. Был страх в связи с тем, что вы говорили о ЛГБТ-сообществе. Каждый человек создан по образу Божию, и мы должны уважать всех, у нас есть только одно Государство Израиль. Это также относится к людям в вашей партии», — сказал он Maoз.

Маоз сказал президенту, что выступал как представитель своей партии, и сказал, что «первой задачей его фракции является восстановление уважительного диалога». Председатель «Ноам» осудил высказывания главы «Исраэль Бейтену» Авигдора Либермана, который обвинил Маоза в стремлении создать «отдел расовой чистоты» в правительстве.

«Он сказал, что мое желание создать отдел, направленный на укрепление еврейской идентичности в стране, — это желание создать отдел расовой чистоты. Мы должны говорить уважительно», — сказал депутат.

Партия РААМ Мансура Аббаса не рекомендовал ни одного кандидата на пост премьер-министра во время их встречи с Герцогом.

«Мы приняли решение избирателей, но не отказываемся от своего права быть партнерами и влиять. Мы опасаемся, что это новое правительство намеренно нанесет ущерб достижениям, которых добился РААМ. Мы надеемся, что правительство, которое будет создано, согласится сохранить статус-кво мечети Аль-Акса», — сказал Аббас, имея в виду свою работу в уходящей коалиции.

В четверг Герцог также встретился с представителями «Яадут а-Тора» и Религиозного сионизма. Представители «Яадут а-Тора» заверили Герцога, что их фракция не будет играть никакой роли в нарушении статус-кво на горе. Ультраортодоксальные партии вместе с Главным раввинатом выступают против вознесения евреев на святое место, потому что они считают, что закон Торы запрещает ступать в священное место.

Глава «Яадут а-Тора» Ицхак Гольднопф сказал Герцогу, что избиратели его партии почувствовали себя лично мишенью действий уходящего правительства, «и сильно пострадали» от них. Однако Гольдкнопф пообещал работать от имени всего израильского общества, а не только общины харедим.

Депутат от Религиозного сионизма Орит Строк заявила Герцогу после официальной поддержки Нетаниягу, что реформы судебной системы являются приоритетом для партии.

«Мы высоко ценим судебную систему как систему, а также судей и их усилия… но нет никаких сомнений в том, что предстоит многое исправить, и что многие люди ждут этого исправления», — сказал Строк Герцогу.

«Исраэль Бейтену» отказалась официально поддержать любого кандидата на пост следующего премьер-министра во время их встречи, заявив, что исход выборов «очень ясен». Депутат Кнессета Одед Форер сказал, что партия особенно обеспокоена тем, что ожидаемое будущее правительство будет настаивать на внесении поправок в Закон о возвращении, который в настоящее время предлагает израильское гражданство любому, у кого хотя бы один из родителей имеет еврейское происхождение.

В среду «Ликуд» и ШАС официально поддержали Нетаниягу в качестве следующего премьер-министра, в то время как «Еш Атид» поддержала Яира Лапида, а «Лагерь государственников» отказалось поддержать любого кандидата.

Сегодня, 11 ноября, президент завершит консультации с представителями «Хадаш-Таал», которая, как ожидается, не будет рекомендовать какого-либо кандидата, и партией Авода, которая, как ожидается, выдвинет Лапида.

Ранее Курсор писал, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».

Кроме этого, Биньямин Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони. Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

Наша редакция писала, что партия харедим обратилась к Герцогу, чтобы тот поручил Нетаниягу сформировать правительство.

Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.

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