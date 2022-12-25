Нетаниягу подвергается шантажу со стороны ультраортодоксов — министр

По словам Одеда Форера, ультраортодоксы действуют против национальных интересов и хотят, чтобы «люди зависели от карточек бедности».

Министр сельского хозяйства Одед Форер выступает против принятия «закона Дери» и утверждает, что нововведения будут служить назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщает inn.co.il.

«И история с дискриминацией, и «закон Дери» только показывают, насколько Нетаниягу находится в состоянии шантажа. Всем ясно, что это его способ вести свои юридические дела, «закон Дери» создан специально для него», — считает Форер.

Также, по его словам, «ультраортодоксы действуют против национальных интересов, потому что они хотят, чтобы израильтяне не изучали математику и английский язык, они хотят, чтобы люди зависели от карточек бедности».

Как сообщал Курсор, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил слова коллег по коалиции из «Религиозного сионизма» относительно планов будущего правительства по легализации нескольких видов дискриминации граждан.

Будущий премьер-министр вновь заверил, что не допустит дискриминации секс-меньшинств “и любых граждан Израиля” — по словам Нетаниягу, его партия это “гарантирует”, хотя поправки, легализующие дискриминацию, включены в коалиционное соглашение между “Ликудом” и “Религиозным сионизмом”.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») прокомментировал пункт об аннексии Иудеи и Самарии. Как известно, соответствующая позиция включена в коалиционные соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом».

«Есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными, но они не будут выполнены. Очевидно, что это будет не при Байдене», — сказал Битан.

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства.