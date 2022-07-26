Нетаниягу показал своего новорожденного внука

Биньямин Нетаниягу в пятый раз стал дедушкой. Сегодня он опубликовал фото с малышом — сыном своей дочери от первого брака.

Неделю назад бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в пятый раз стал дедушкой.

Его дочь от первого брака Ноа родила сына.

Нетаниягу еще раз поздравил дочь и ее мужа Даниэля Рута с рождением ребенка и показал фото малыша в сети.

לבתי נועה ולבעלה דני — מזל טוב לנתן הקטן שנכנס היום בבריתו של אברהם אבינו pic.twitter.com/1bE1y00ct3 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 26, 2022

Ной и Даниил — строгие приверженцы еврейских традиций и живут в районе Меа Шеарим в Иерусалиме.

Новость о рождении их пятого внука застала Биньямина Нетаниягу во время его поездки в Лондон.

Кроме того, Курсор сегодня сообщал, что, согласно новому опросу, блок Нетаниягу насчитывает 60 человек в Кнессете. И это не поможет ему сформировать правительство.

Респондентов также спросили, повлияют ли судебные процессы над Нетаниягу на их голосование в ноябре. Подавляющее большинство израильтян (71%) ответили, что на их голос не повлияют судебные процессы, а 17% заявили об обратном.

Еще напомним, что бывший замначальника отдела внутренних расследований полиции заявил, что в Израиле устроили политическое преследование на Биньямина Нетаниягу, чтобы свергнуть его.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц вновь заявил, что не будет формировать правительство с Биньямином Нетаниягу. Бени Ганц, лидер партии Кахоль-Лаван, заявил, что за последние годы Нетаниягу много раз предлагал ему сформировать коалицию и стать премьер-министром.