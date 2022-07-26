Сенсация от СМИ: раскрыты подробности политического заговора с целью переворота в Израиле

Бывший замначальника отдела внутренних расследований полиции заявил, что в Израиле устроили политическое преследование на Биньямина Нетаниягу, чтобы свергнуть его.

Бывший заместитель главы отделения внутренних расследований полиции Моше Саад, подавший в суд на бывшего генерального прокурора Израиля Шай Ницана, бывшего юрсоветника правительства Авихая Мандельблита, бывшего комиссара полиции Рони Альшейха и других членов группировки, которая шила судебные дела, чтобы покрывать бандитизм и преступления самых высокопоставленных чиновников. По его словам, они также поддерживали политическое преследование на Биньямина Нетаниягу, чтобы свергнуть его.

Об этом написал в Телеграм-канале Голос Израиля.

Саад, говоря об израильских главах государственных структур, сказал следующее: «Шай Ницан — человек, для которого истина не свечка у его ног. Человек, который ставит цели и достигает их даже ценой искажения судебных дел. Его мотив — интересы и преследование Нетаниягу. Альшейх применил уголовные нормы, внедрив поведение ОПГ в полиции (угрозы, ложь, срывы, шантаж)».

По его словам, все они хотели только одного, «сшить дела любой ценой» дела против Нетаниягу, которые в то время стали самым важным делом.

Саад утверждал, что, поскольку полиция Альшейха расследовала деятельность тогдашнего премьер-министра Нетаниягу в рамках серии коррупционных расследований, высшие юридические лица страны были готовы игнорировать нарушения со стороны начальника полиции из-за опасений, что ущерб авторитету комиссара нанесет ущерб их делу против премьер.

Саад утверждал, что расследования в отношении Нетаньяху повлияли на другие решения, принятые Альшейхом во время его пребывания в должности

«В моем мире это фильм о преступниках на службе у закона. Шай Ницан установил новый стандарт — человек не невиновен, если не доказано обратное. Меня вызвали в кабинет Шая Ницана. Мне предложили все — должность, досрочный выход на пенсию, 13 окладов, все, все, только одно…только молчи», — заявил Саад.

Саад также рассказал о том, как покрывались высокопоставленные сексуальные насильники и домогательства до их жертв, как осуществлялось продвижение по службе в обмен на молчание, о том как Ницан вышел на защиту Рут Давид, и о применении дискриминации Эфи Наве, о сокрытии улик и вымогательствах, а также правду о смерти израильского подростка Ахувии Сандака.

Саад был уволен со своего поста в начале этого года нынешним главой Департамента внутренних расследований Керен Бар Менахем. В 2018 году Бар Менахем был назначен главой подразделения, опередив Саада, который исполнял обязанности начальника более года.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц вновь заявил, что не будет формировать правительство с Биньямином Нетаниягу. Бени Ганц, лидер партии Кахоль-Лаван, заявил, что за последние годы Нетаниягу много раз предлагал ему сформировать коалицию и стать премьер-министром.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.