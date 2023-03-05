Нетаниягу пообещал увеличить бюджет для харедимских школ

В организации United Torah Judaism утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился увеличить бюджет ультраортодоксальных учебных заведений.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Более высокий бюджет был частью коалиционных соглашений, но не был отражен в законопроекте о бюджете, который ожидает принятия на пленуме Кнессета, что привело к росту напряженности между Нетаньяху и UTJ.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу в резкой форме подверг критике директора Международной ассоциации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за слова о том, что если Израиль осуществит военную атаку по иранской программе создания ядерного оружия, то это будет незаконным в соответствии с международным правом.

«Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси только что сказал в Тегеране, что израильская атака на иранские ядерные объекты является нарушением закона. … Разрешено защищать разрушительное оружие, которое убьет нас? Разрешено ли нам защищать себя?», – заявил Нетаниягу.

По словам главы правительства, «никто не остановит нас в стремлении защитить нашу страну и помешать нашим врагам уничтожить Государство Израиль», Он сказал, что 2,5 тысячи лет назад в Персии возник враг, желающий уничтожения евреев, но он не преуспел как в прошлом, так и не преуспеет сейчас. Напоследок он пожелал всему народу Израиля счастливого Пурима.

Также «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве школа интегрирует искусственный интеллект в свою учебную программу.