Глава рф* путин поздравил назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу с формированием правительства в телефонном разговоре в четверг.
Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине. Нетаниягу сказал путину, что надеется, что скоро будет найден способ положить конец войне.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.