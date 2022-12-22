Нетаниягу и путин провели телефонную беседу: первые подробности

Глава рф* путин поздравил назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу с формированием правительства в телефонном разговоре в четверг.

Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине. Нетаниягу сказал путину, что надеется, что скоро будет найден способ положить конец войне.

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