Нетаниягу призвал к началу переговоров о судебной реформе: появилась реакция оппозиции

Накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть изменений в правовую систему.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал начать переговоры о судебной реформе.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

В специальном видеообращении глава правительства предложил поговорить «здесь и сейчас, без предварительных условий и без того, чтобы оправдываться друг перед другом».

«К сожалению, до этого момента никто с противоположной стороны даже не сделал хоть какой-то попытки достичь компромисса. Граждане Израиля, пора говорить. Я слышу голоса людей — я слышу тех, кто благословляет, и я также слышу тех, кто боится. Когда между нами есть разногласия, мы можем и должны говорить, чтобы достичь согласия или хотя бы уменьшить разногласия между нами. Это в наших руках», — сказал Нетаниягу.

По его словам, «мы можем это сделать, но это требует от всех одной базовой вещи — лидерства и национальной ответственности».

«Я обязан оказать всю необходимую поддержку и поддержку, чтобы привести к соглашениям, но для этого вы должны встать и высказаться. Поэтому я встаю и призываю, чтобы вместе мы достигли широкого согласия на благо всех граждан Израиля, на благо нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.

В ответ лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что «сейчас не время для лживых лозунгов».

«Вместо того, чтобы делать заявления в СМИ, позвоните президенту, сообщите ему, что вы прекращаете все законодательные процессы и начинаете переговоры в рамках президентской конференции», — сказал Лапид.

Он также заявил, что «премьер-министр Нетаниягу лжет», поскольку оппозиция уже несколько недель пытается вести с переговоры о судебной реформе.

«Президент умолял их остановить закон и провести переговоры. Американцы попросили их остановить принятие закона и провести переговоры, а весь израильский народ просит правительство предотвратить ужасный раскол и провести переговоры. Вместо этого они продвигают поспешные, безответственные и антидемократические законы, которые наносят серьезный ущерб экономике и безопасности», — добавил лидер оппозиции.

1/2 מר נתניהו. זה לא הזמן לסיסמאות שיקריות ולספינים. במקום הצהרות לתקשורת, צלצל לנשיא, תודיע לו שאתה עוצר את כל תהליכי החקיקה ומתחיל הידברות במסגרת ועידת הנשיא.

אזרחי ישראל, אין לי דרך נעימה לומר זאת: ראש הממשלה נתניהו משקר. כבר שבועות ארוכים שאנחנו מנסים לקיים איתם הידברות. >> — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) February 21, 2023

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Также Курсор информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.