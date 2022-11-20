Официальный представитель США призвал Израиль укрепить ПА

Хади Амр заявил, что США ожидают, что Израиль продвинет обещанные проекты по стимулированию палестинской экономики.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, посетивший Израиль на этой неделе, призвал сотрудников службы безопасности предпринять шаги по укреплению Палестинской администрации на фоне растущих опасений, что ПА находится на грани краха.

Об этом изданию The Times of Israel сообщил чиновник, знакомый с этим вопросом.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр выступил с этим сообщением на нескольких встречах с израильскими официальными лицами, в том числе на одной с высокопоставленным руководством ЦАХАЛа, сказал чиновник.

Амр сказал, что США ожидают, что Израиль продвинется вперед с ранее обещанными проектами по улучшению жизни палестинцев и укреплению палестинской экономики, сказал чиновник.

Обеспокоенность Амра по поводу ПА возникла после того, как глава ШАБАКа Ронен Бар ранее на этой неделе предупредил назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, что палестинское правительство может рухнуть, что приведет к ухудшению безопасности.

В последние месяцы сотрудники службы безопасности Израиля предупреждали, что ПА теряет контроль над частью Иудеи и Самарии, особенно в городах Шхем и Дженин.

Полный крах или демонтаж ПА создаст серьезные требования к Израилю, заставив его взять на себя ответственность как за безопасность, так и за гражданские дела в районах, которые он в настоящее время контролирует.

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