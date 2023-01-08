Соратники Нетаниягу обрушились с критикой на Аарона Барака после его скандального интервью

Министр юстиции Ярив Левин отрегировал на интервью, данное бывшим председателем Верховного суда Аароном Бараком, который раскритиковал реформу, продвигаемую Левиным.

В интервью в программе Shabbat News Смотрич сказал: «Я очень уважаю ушедшего в отставку председателя Верховного суда. Я не сомневаюсь, что он делал то, что считал хорошим и правильным, но я думаю, что в конце концов он навлек на Израиль большое бедствие, потому что он выбрал путь, противоречащий основам демократии».

Он также сказал, что без его реформы в настоящее время «все мы испытываем на себе бремя из-за невыносимой бюрократии в суде, при которой ни одно государственное учреждение не желает брать на себя ответственность и действовать, потому что немедленно получает запретительный судебный приказ».

Смотрич позже написал в Твиттере: «Безответственность отставного судьи Барака, грозящего сегодня ночью братоубийственной войной, должна вызвать бессонные ночи у всех, кому не безразлична демократия и единство народа. Судья Барак, вы должны извиниться и отказаться от своих опасных заявлений. Вы нанесли достаточный ущерб Государству Израиль, и мы сейчас это исправим».

Вчера Курсор писал, что Барак заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был согласен на сделку со следствием о признании вины.

Кроме того, Барак рассказал, что реформа Левина «задушит демократию».