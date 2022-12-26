Нетаниягу прокомментировал скандальное заявление своего сына Яира

Яир Нетаниягу заявил, что суд над его отцом — Биньямином Нетаниягу — является предательством

Биньмин Нетаниягу, комментируя вчерашнее заявление своего сына Яира Нетаниягу, сказал: «Мой сын Яир имеет право на свое мнение, но я его не разделяю»

Об этом сообщает INN.

«Я люблю своего сына Яира, а Яир — независимый человек со своими взглядами», — заявил назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу сегодня утром. Заявление Яира Нетаниягу вызвало фурор в обществе. Он, говоря о суде над своим отцом Биньямином Нетаниягу, сказал, что это «злонамеренный государственный переворот, в ходе которого люди пытались убить невиновного человека, который оказался премьер-министром, избранным народом. Другими словами, они отменяют демократические выборы».

«Хотя каждый имеет право выражать свое мнение и критиковать других, я не согласен со словами, которые были озвучены вчера от его имени», — добавил Биньямин Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Яир Нетаниягу намекнул на казнь чиновников, связанных с делом его отца – СМИ. Сын назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, Яир, обрушился с критикой на должностных лиц, участвовавших в расследовании и судебном преследовании его отца по делу о коррупции.

Наша редакция писала, что Яир Нетаниягу назвал суд над своим отцом предательством. Яир Нетаниягу, сын назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявил, что старшие прокуроры и полиция предали государство из-за суда над его отцом.

Ранее мы рассказывали, что Шакед даст в суде показания против Нетаниягу.