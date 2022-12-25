Шакед даст в суде показания против Нетаниягу

Шакед отказывалась давать показания на том основании, что ей нечего раскрывать. Более того, она не заинтересована в том, чтобы ввязываться в рассматриваемый процесс.

Бывший министр внутренних дел, а ныне обычный гражданин Израиля, Айелет Шакед должна явиться в суд по делу Нетаниягу.

Об этом сообщает Mako.

Шакед даст показания о Саре и Биньямине Нетаниягу. Предысторией является иск о диффамации, поданный бывшим адвокатом Нетаниягу Дэвидом Шимроном против гражданина Дэвида Арци.

Арци заявлял два года назад, что Шимрон показал ему секретный договор между Нетаниягу, который дает Саре правительственные полномочия. Также этот контракт якобы позволял министру накладывать вето на высокопоставленные должности в оборонном ведомстве и право участвовать в секретных обсуждениях.

В рамках дела Арци хочет привлечь ряд личностей для дачи показаний об отношениях между четой Нетаниягу. Таким образом, Шакед была вызвана, поскольку ранее служила в правительстве Нетаниягу.

Шакед отказывается давать показания на том основании, что ей нечего раскрывать. В письме в суд она добавляет, что никогда публично не говорила о Саре Нетаниягу и что нет смысла вызывать ее для дачи свидетельских показаний.

Следует отметить, что единственное ее упоминание о Саре Нетаниягу прозвучало в секретных записях, которые крутились в основном издании накануне установления правительства Беннета-Лапида, в которых она говорила, что они «подобны диктаторам, у них есть неописуемая жажда власти».

Шакед намерена в ближайшее время работать в Ликуде, и нет сомнений, что даже на этом фоне она не заинтересована в том, чтобы ввязываться в рассматриваемый процесс.

Ранее Курсор сообщал, что Шакед ведет переговоры о вступлении в Ликуд.

Также наш сайт писал, что Шакед временно покидает политическую сцену. Министр внутренних дел Айелет Шакед рассказала о прошедших выборах и своих планах на будущее.