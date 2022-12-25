Яир Нетаниягу намекнул на казнь чиновников, связанных с делом его отца – СМИ

Сын назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, Яир, обрушился с критикой на должностных лиц, участвовавших в расследовании и судебном преследовании его отца по делу о коррупции.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Журналисты из Galei Yisrael утверждают, что сегодня, 25 декабря, Яир обвинил государственных обвинителей, причастных к делам о государственной измене, и намекнул, что как предателей их должны приговорить к смертной казни. По его словам, преступление высокопоставленных прокуроров и сотрудников полицейского управления предполагают наказание в виде как минимум 5 лет лишения свободы за каждое.

«Есть еще и тот факт, что здесь была предпринята злобная попытка свергнуть правительство. Они знали, что подставили невиновного человека, который оказался премьер-министром, избранным израильским народом. Это равносильно сведению на нет демократического процесса израильской нации, что мы называем государственным переворотом, что является государственной изменой. Каждый может ознакомиться с законом, чтобы узнать, какое наказание предусмотрено за государственную измену. Даю подсказку – это не тюремный срок», – передают журналисты слова Яира, где он намекает на смертную казнь.

Несколько позже сын Нетаниягу раскритиковал этот материал журналистов, назвав его «фейковыми новостями». По его словам, «левые СМИ» пытаются подорвать его репутацию. Яир добавил, что своими словам он лишь хотел «подчеркнуть для слушателей серьезность преступного поведения прокуроров, которые подставляют (людей – прим.ред.), согласно израильским сводам законов».

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«Курсор» сообщал, что Нетаниягу заявил, что Израиль предоставит всем равные услуги.

Помимо этого опрос показал, сколько израильтян пессимистично относятся к новому правительству.