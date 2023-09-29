Премьер-министр Нетаниягу проведет специальную оценку ситуации с безопасностью.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет специальную оценку ситуации с безопасностью в ближайшее воскресенье на специальном заседании.

Об этом сообщает 13 канал.

Причиной тому — продолжающиеся беспорядки на границе с сектором Газа и напряженная ситуация с безопасностью во всех секторах.

Отметим также, что сегодня в Maariv написали, что, несмотря на договоренности с ХАМАСом, ЦАХАЛ готовится к дальнейшему ухудшению ситуации на границе с сектором Газа.

Как пишет издание, в среду вечером многие в Израиле были удивлены заявлением Египта о том, что они достигли соглашения с ХАМАСом о восстановлении мира на юге страны.

Со своей стороны, Израиль уже открыл пропускной пункт Эрез для въезда рабочих из Газы в четверг утром и направил через Египет сообщение, что рассмотрит возможность увеличения количества разрешений на работу в Израиле до 20 тысяч (еще 1500), если мир будет сохраняться и в ближайшем будущем. Предстоящие выходные станут первым испытанием договоренностей, достигнутых египтянами.